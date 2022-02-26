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Росавиация ограничивает полеты румынских самолетов в небе над Россией

Общество
Росавиация ограничивает полеты румынских самолетов в небе над Россией
pxhere.com

Москва, 26 февраля. Россия вводит ограничения на использование своего воздушного пространства для самолетов румынских авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято в соответствии с нормами международного права. При этом нововведение вступило в силу в качестве зеркальной меры на действия властей Румынии.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Росавиация ранее объявила о введении запрета на полеты в небе над Россией для воздушных судов из Болгарии, Польши и Чехии в ответ на санкции с их стороны. Такое решение правительство этих стран приняло на фоне событий, происходящих на Украине и в Донбассе.

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