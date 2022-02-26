Политолог Воронин нашел причину странного молчания Польши и Румынии на фоне происходящего на Украине

Москва, 26 февраля. Ближайшие соседи и даже вроде бы союзники Украины странно притихли в последние несколько дней.

Ни Варшава, ни Бухарест практически никак не комментирую спецоперацию РФ на Украине, не присоединяясь к многоголосой антироссийской истерии Европы и США. Складывается впечатление, что Польша с Румынией затаили дыхание и ждут своего момента, чтобы наконец восстановить, как им кажется, историческую справедливость в ситуации с Украиной. Скорее всего поляки с румынами уже даже готовятся к решительному броску, то есть официальному предъявлению территориальных претензий к Киеву, или Львову, если украинская власть все-таки туда сбежит.

Причину странного поведения Румынии с Польшей в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева назвал политолог Сергей Воронин, подчеркнув, что поляки во всей этой истории ведут себя крайне необычно. Еще совсем недавно официальная Варшава выдавала антироссийские тирады даже по самому мельчайшему поводу, а то и вовсе без него. Сейчас же польская власть будто воды в рот набрала, что можно назвать даже беспрецедентным для современной Польши поведением. Румыния в свою очередь и до этого вела себя по большей части аккуратно, но тут даже голоса не подала после захвата острова Змеиный. А ведь это очень болезненная для Бухареста точка. С Киевом споры по поводу принадлежности острова велись на протяжении всего периода независимости. А тут вдруг гробовая тишина.

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«Есть одна характерная деталь. Впервые за много лет абсолютная тишина со стороны польского и румынского руководства. Какая странная история. Еще совсем недавно какая-нибудь ерунда произойдет — там сразу же гомонят, кричат, шумят. А сейчас вдруг просто беспрецедентное затишье. Почему? Элементарно. Бухарест с Варшавой увидели свой шанс. Понимают, что под шумок могут потребовать западные регионы Украины. Во и затихли, забыв о русофобии. Надеются поучаствовать в разделе Украины и оценивают свои перспективы, боясь даже официально поддержать союзный Киев, чтобы не испортить ненароком возможных переговоров в дальнейшем», — объяснил странное поведение Польши и Румынии Воронин.

Политолог добавил, что европейские соседи Украины скорее всего рассчитывают на повторение сценария ФРГ и ГДР — раздела страны на западную и восточную часть по Днепру. Такое решение, по мнению некоторых экспертов, может стать лучшим компромиссом для всех мировых игроков.

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