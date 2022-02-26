Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 19:37
19:37
Политика
Политолог Воронин нашел причину странного молчания Польши и Румынии на фоне происходящего на Украине
19:37
Экономика
Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году
19:37
Происшествия
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК у Иловайска и Амвросиевки в ДНР
19:36
Армия
Минобороны РФ обнародовало кадры переправы российских военных на Украине
19:36
Происшествия
Прокуратура выясняет обстоятельства гибели мужчины возле Ваныкинской больницы в Туле
19:35
Политика
В американской прессе сомневаются в эффективности антироссийских санкций
19:34
Происшествия
Анонимы сообщили о «минировании» московских аэропортов и вокзалов
19:29
Политика
Фотография Тимошенко с автоматом в руках появилась в Сети
19:24
Происшествия
Спасатели тушат пожар на территории хлебокомбината в Кисловодске
19:22
Общество
Специалисты NHS предупредили о десяти побочных эффектах COVID-19
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году

Экономика
Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 26 февраля. Восстановление продаж автомобилей из-за изменений геополитической ситуации в 2022 году вряд ли возможно. Аналитики JD Power и LMC Automotive снизили глобальный прогноз на 400 тысяч штук — до 85,8 млн.

Главными проблемами для рынка авторынка являются рост стоимости алюминия, подорожание нефти и нехватка чипов, а также кризис на Украине, пишет портал «За рулем».

Старший вице-президент компании LMC Automotive Джефф Шустер отметил, что признание независимости ДНР и ЛНР и последовавшие за этим события привели к росту стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2014 года. Марка Brent подорожала до 105 долларов, и это еще не предел.

Глава подразделения данных и аналитики в JD Power Томас Кинг добавил, что на ситуацию также влияют сбои в цепочках поставок и остановки производства у некоторых заводов.

Между тем автоэксперт Алексей Хресин ранее заявил, что в условиях антироссийских санкций любой дефицит запчастей и комплектующих способен восполнить Китай.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году
прогноз автомобили автопром авторынок
Комментировать