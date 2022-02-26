Падение продаж ожидается на мировом авторынке в 2022 году

Москва, 26 февраля. Восстановление продаж автомобилей из-за изменений геополитической ситуации в 2022 году вряд ли возможно. Аналитики JD Power и LMC Automotive снизили глобальный прогноз на 400 тысяч штук — до 85,8 млн.

Главными проблемами для рынка авторынка являются рост стоимости алюминия, подорожание нефти и нехватка чипов, а также кризис на Украине, пишет портал «За рулем».

Старший вице-президент компании LMC Automotive Джефф Шустер отметил, что признание независимости ДНР и ЛНР и последовавшие за этим события привели к росту стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2014 года. Марка Brent подорожала до 105 долларов, и это еще не предел.

Глава подразделения данных и аналитики в JD Power Томас Кинг добавил, что на ситуацию также влияют сбои в цепочках поставок и остановки производства у некоторых заводов.

Между тем автоэксперт Алексей Хресин ранее заявил, что в условиях антироссийских санкций любой дефицит запчастей и комплектующих способен восполнить Китай.