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Политолог Сазонова: «Договориться с Киевом невозможно»

Политика
Политолог Сазонова: «Договориться с Киевом невозможно»
kaluga.zapravdu.org  /  Движение ЗА ПРАВДУ

В эфире специального выпуска телепередачи «Время покажет» ведущий Артем Шейнин, обсуждая с коллегами ситуацию на Украине, напомнил о заявлении депутата Верховной рады Дмитрия Соломончука, который призвал убивать русских солдат, как делали это в Counter-Strike.

«Он пообещал за голову солдата 50 долларов, а за голову офицера — 150 долларов», — пояснил Шейнин.

При этом в эфире обсуждались ситуации, касаемые того, как ведут себя российские войска на территории Украины.

Гости заявили, что русские не стреляют по мирным жителям, а вот граждане Украины убивают своих же солдат, думая что во дворах находятся российские войска. Очевидно — спутать русского и украинца несложно, ведь это одна нация.

Ведущий также напомнил, как другой депутат Верховной рады Лиза Багицкая вовсе перешла все границы и сообщила, что пойманных российских военных нельзя пленить и их нужно показательно расстреливать.

На переговоры украинская армия идти не хочет. Политолог Кира Сазонова, вмешавшись в беседу, заявила, что договориться с Киевом невозможно.

«Мы восемь лет вели переговоры, но их вести не с кем. Так же, как они все это время ждали войну, мы восемь лет разговаривали со стенкой. Выбор в политике всегда стоит между плохим и очень плохим», — указала она.

Назвав людей, ставящих аватарки с черным экраном или флагом Украины в Instagram, представителями мира розовых единорогов, которые вообще не понимают, что реально происходит, она процитировала простую женщину из Донецка:

«Русские сейчас стреляют, чтобы потом не стрелял никто».

Ранее ФАН сообщил, что киевские власти раздают автоматы, чтобы спровоцировать кровавую бойню и заявить, что во всем виновата Россия.  

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Все новости / Политика / Политолог Сазонова: «Договориться с Киевом невозможно»
россия украина оружие война шейнин Кира Сазонова
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