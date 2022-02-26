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Фотография Тимошенко с автоматом в руках появилась в Сети

Политика
Фотография Тимошенко с автоматом в руках появилась в Сети
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 26 февраля. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко взяла в руки автомат. Фотографию украинского депутата с огнестрельным оружием опубликовало издание Страна.ua.

Бывший украинский премьер Юлия Тимошенко решила, видимо, последовать примеру экс-главы Украины Петра Порошенко, который тоже появился в эфире телеканала CNN с автоматом в руках.

«Юлия Тимошенко тоже с автоматом», – подписало фотографию с Тимошенко украинское издание.

Фотография Тимошенко с автоматом в руках появилась в Сети
Prt Scr vk.com / Liberty News

Сообщается, что в Верховной раде Украины приняли законопроект, разрешающий гражданским лицам иметь при себе огнестрельное оружие. Проект закона был принят в первом чтении.

Такое разрешение было дано после того, как Россия 24 февраля объявила о проведении спецоперации на Украине. Глава МО Украины Алексей Резников заявил, что около 18 тысяч автоматов было выдано киевлянам.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена пойти на такие меры ради спасения жителей Донбасса. Президент Россия отметил, что мирным гражданам соседней страны ничего не угрожает.

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