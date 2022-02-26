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Российские биатлонисты пропустят соревнования в рамках Кубков мира и IBU

Спорт
Российские биатлонисты пропустят соревнования в рамках Кубков мира и IBU
Global Look Press  /  © Hendrik Schmidt

Москва, 26 февраля. Российские биатлонисты не смогут участвовать в соревнованиях в рамках оставшихся этапов сезона Кубка мира и Кубка IBU. СБР готовится отстоять права спортсменов выступить под флагом России.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины после признания суверенитета ЛДНР. На этом фоне российские биатлонисты лишились возможности представить свою страну на соревнованиях оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU.

При этом IBU приняло решение допустить некоторых участников до чемпионата. Однако они не смогут выступить под символами страны. Союз биатлонистов России отреагировал на эти ограничения в Instagram.

«Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению», — сказано в сообщении.

СБР также заявил, что намерен отстаивать право российских спортсменов под знаменем своей страны. На этом фоне союз принял решение снять участников с соревнований.

Ранее IBU позволило некоторым российским биатлонистам выступать под флагом соревнований. Вся национальная символика попадает под запрет.

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