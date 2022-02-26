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Клинцевич рассказал, как после раздачи оружия на Украине началось мародерство

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 21:46
Политика
Клинцевич рассказал, как после раздачи оружия на Украине началось мародерство
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 26 февраля. В эфире спецвыпуска шоу «Время покажет» выступил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Франц Клинцевич. Он рассказал о диалоге со своим бывшим сослуживцем — офицером советской армии, с которым вместе служил в Афганистане, в 345-й гвардейском парашютно-десантном полку.

«Он начал наезжать на меня. При этом он отметил, что с ситуацией по Юго-Востоку на Украине он согласился, но после того, как операция перенеслась на другие территории Украины, он заявил, что будет стрелять в русских солдат», — говорит Франц Адамович.

Клинцевич также напомнил, что после раздачи 250 тысяч стволов мирным жителям сразу же началось мародерство.

Клинцевич рассказал, как после раздачи оружия в Украине началось мародерство
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Ведущий указал, что подвалы, где сидят мирные жители, кто-то помечает.

«Для кого это делается — неизвестно. Возможно, их будут бомбить, чтобы потом обвинить Россию, и вот тогда уже ваш товарищ вряд ли сможет поменять свое мнение обратно», — заявил ведущий.

Ранее ФАН сообщил, что киевские власти раздают автоматы, чтобы спровоцировать кровавую бойню и заявить, что во всем виновата Россия. 

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россия украина клинцевич столкновение политика провокации война в донбассе
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