Москва, 26 февраля. В эфире спецвыпуска шоу «Время покажет» выступил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Франц Клинцевич. Он рассказал о диалоге со своим бывшим сослуживцем — офицером советской армии, с которым вместе служил в Афганистане, в 345-й гвардейском парашютно-десантном полку.

«Он начал наезжать на меня. При этом он отметил, что с ситуацией по Юго-Востоку на Украине он согласился, но после того, как операция перенеслась на другие территории Украины, он заявил, что будет стрелять в русских солдат», — говорит Франц Адамович.

Клинцевич также напомнил, что после раздачи 250 тысяч стволов мирным жителям сразу же началось мародерство.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Для кого это делается — неизвестно. Возможно, их будут бомбить, чтобы потом обвинить Россию, и вот тогда уже ваш товарищ вряд ли сможет поменять свое мнение обратно», — заявил ведущий.

Ведущий указал, что подвалы, где сидят мирные жители, кто-то помечает.

Ранее ФАН сообщил, что киевские власти раздают автоматы, чтобы спровоцировать кровавую бойню и заявить, что во всем виновата Россия.