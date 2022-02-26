«Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Латвию и Румынию до 26 марта

Москва, 26 февраля. Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Латвию и Румынию до 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 27 февраля прекращает осуществление перелетов в Бухарест, а авиарейсы в Ригу приостановлены уже с 26 февраля.

«В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Латвии и Румынии, «Аэрофлот» отменяет рейсы в Ригу и Бухарест», — говорится в сообщении.

Власти Латвии ранее ввели запрет на использование своего воздушного пространства российскими самолетами. Теперь рейсы отечественных авиакомпаний будут вынужденно выполняться в обход этих территорий. То же самое касается и Румынии. Такое решение в странах ЕС приняли на фоне спецоперации, которая проводится на Украине и в Донбассе.