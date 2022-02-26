Imagine Dragons отменила концерты в Киеве, Москве и Петербурге

Москва, 26 февраля. Американская рок-группа Imagine Dragons сообщила об отмене летних концертов в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине.

Концерты коллектива были запланированы на 3, 5 и 7 июня. Imagine Dragons приняли решение об отмене летних концертов из-за политической ситуации на Украине.

«В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в России и на Украине отменяются», — написала группа в своих социальных сетях.

Музыканты написали, что их мысли остаются с Украиной, сообщает газета «Культура». Приобретенные билеты на концерт можно будет вернуть.

Культурные деятели из России попали под мощный прессинг Запада. От них требуют публично осудить спецоперацию России по освобождению Донбасса от геноцида украинских властей.