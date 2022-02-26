«Зеленский и его команда не владеют обстановкой»: почему Киев отказался от переговоров с Москвой

Скорее всего, президент Украины Владимир Зеленский так и не решится на переговоры с Москвой. Мнением политолог Владимир Джаралла поделился в беседе с ФАН. Эксперт считает, что отказ киевского политика от конструктивного диалога можно объяснить неспособностью Зеленского мыслить здраво в стрессовой ситуации.

«Ситуация выглядит обычной для украинской стороны, но с учетом условий она начинает приобретать трагичные черты для всех. Собственно, сами переговоры для Зеленского были бы спасением, но в условиях все нарастающего хаоса, похоже, он даже этого просто-напросто не осознает. Более того, уже были даже сигналы со стороны Запада о том, что это было бы выходом — во время переговоров разрешить целый ряд существующих проблем. Но, похоже, Зеленский и его команда уже просто-напросто не владеют обстановкой», — объяснил политолог.

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При этом собеседник ФАН уверен, что переговоры с Киевом в конечном счете все равно пройдут. Правда, с новыми лицами киевской политики. Что касается самого Зеленского, то по мнению аналитика, в ближайшем будущем его постоянным местом жительства может стать США.

«Его ждет судьба всех слабых правителей, таких как Керенский или Янукович. Скорее всего, в ближайшее время он будет изображать из себя правительство в изгнании. А дальше — он будет фигурой, которую станут разыгрывать в зависимости от интересов на Западе», — отметил Владимир Джаралла.

Global Look Press / Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

Накануне украинская сторона отказалась вести переговоры с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также рассказал, что во время ожидавшихся переговоров Владимир Путин приказал остановить продвижение войск на Украине. Сейчас спецоперация возобновлена, продвижение сил продолжилось днем, заявил Песков в ходе заявления по ситуации на Украине.