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Сотрудничество с Китаем поддержит российский авторынок в условиях санкций

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 19:07
Экономика
Сотрудничество с Китаем поддержит российский авторынок в условиях санкций
pixabay.com

Москва, 26 февраля. Введение антироссийских санкций может привести к проблемам у российских дилеров и автозаводов с запчастями и комплектующими. Однако любой дефицит способен восполнить Китай, уверен автоэксперт Алексей Хресин.

По его мнению, никаких перемен в худшую сторону не произойдет — в долгосрочной перспективе ситуация выглядит достаточно оптимистично.

«Китай может делать что угодно, тем более, многие компании размещали свое производство там. Поэтому у китайцев есть вся оригинальная документация, им даже не надо мысленно что-то подделывать», — цитируют Хресина «Автоновости дня».

Компания «АвтоВАЗ» и завод Renault уже столкнулись с разрывом логистических цепочек. Предприятия могут приостановить работу на день или более длительный срок.

Кроме того, некоторые импортеры отказались отгружать машины в РФ из-за падения рубля и геополитической напряженности. Дилеры Audi, Porsche, Chevrolet, Cadillac и Jaguar&Land Rover получили соответствующие уведомления.

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китай автомобили автопром санкции против россии авторынок дилеры
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