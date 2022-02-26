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Спецкор Сладков в Донбассе

Лолита Милявская призвала Украину открыть гуманитарный коридор для мирных жителей

Общество
Лолита Милявская призвала Украину открыть гуманитарный коридор для мирных жителей
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Киев, 26 февраля. Певица Лолита Милявская выразила беспокойство в связи с ситуацией на Украине. Артистка обратилась к украинским властям с просьбой обеспечить гражданам возможность покинуть страну.

Лолита записала видеообращение, в котором поделилась переживаниями. Артистка рассказала о своих родных, которые оказались на Украине после обострения конфликта в Донбассе. Исполнительница также обратилась к украинским властям в Instagram и призвала открыть для мирного населения гуманитарный коридор.

«Единственная просьба, вернее, крик. Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой спецоперации смогли покинуть страну», — заявила Лолита.

Россия уже третий день ведет спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что власти не намерены оккупировать территории, однако обстоятельства потребовали от страны решительных действий для защиты граждан.

Ранее Николай Басков высказался в поддержку спецоперации. Артист отметил, что действия России соответствуют международному праву и Уставу ООН.

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