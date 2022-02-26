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Тульские волонтеры организовали интерактивные занятия для детей беженцев из Донбасса

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 19:05
Общество
Тульские волонтеры организовали интерактивные занятия для детей беженцев из Донбасса
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Тула, 26 февраля. Российские активисты оказывают помощь детям-беженцам из Донбасса. Об этом рассказал координатор «горячей линии» волонтерского центра партии «Единая Россия», руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» Павел Астафьев.

Жители Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения ситуации на Украине, столкнулись с большим стрессом. В связи с этим российские волонтеры хотят помочь беженцам, особенно несовершеннолетним.

«Это большой стресс и действительно невыносимая ситуация. Очень хотим помочь людям, эвакуированным из ЛНР и ДНР, и особенно детям. Мы уже занимаемся подготовкой занятий на основе наших лучших практик по работе с детьми», — заявил Астафьев.

Волонтеры в ближайшие дни приедут в пункты временного размещения в Туле и проведут интерактивные мастер-классы. Они также планируют объявить конкурс детских рисунков. Работы победителей появятся на фасадах зданий в регионе.

Ростовская область ранее приняла еще 4,8 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик за сутки. Всего в России развернуты 252 пункта временного размещения в 19 регионах.

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