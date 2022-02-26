Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 19:35
19:35
Политика
В американской прессе сомневаются в эффективности антироссийских санкций
19:34
Происшествия
Анонимы сообщили о «минировании» московских аэропортов и вокзалов
19:29
Политика
Фотография Тимошенко с автоматом в руках появилась в Сети
19:24
Происшествия
Спасатели тушат пожар на территории хлебокомбината в Кисловодске
19:22
Общество
Специалисты NHS предупредили о десяти побочных эффектах COVID-19
19:19
Общество
Евгений Пригожин: Россия всегда была и будет против нацизма
19:19
Спорт
Российские биатлонисты пропустят соревнования в рамках Кубков мира и IBU
19:12
Весь мир
Судан и Россия договорились укреплять военно-политическое сотрудничество
19:11
Происшествия
В Ярославле 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже
19:09
Весь мир
Синдром шоумена: почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Тарпищев не считает трагедией поражение Медведева от Надаля в полуфинале ATP

Спорт
Тарпищев не считает трагедией поражение Медведева от Надаля в полуфинале ATP
Global Look Press  /  Frank Molter/dpa

, 26 февраля. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP от испанского соперника Рафаэля Надаля.

Тарпищев заявил, что итоги игры никак не скажутся на его статусе первой ракетки мира. Он отметил, что после семи-восьми отыгранных матчей Медведев будет в полном порядке, а новый статус поможет быстро забыть поражение.

«У Дани заканчивается подготовительный период, трагедии нет. Плюс корт медленный. Мог зацепиться, когда имел 11 брейк-пойнтов. Но нет ничего такого, только в плюс пойдет. Игра есть, но нет пока стабильности», — передает слова Шамиля Тарпищева «Чемпионат».

Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в битве за участие в финале турнира ATP. По результатам матча счет составил 3:6, 3:6, передает телеканал «360». Ранее стало известно, что Медведев впервые в карьере станет лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Тарпищев не считает трагедией поражение Медведева от Надаля в полуфинале ATP
медведев тарпищев atp
Комментировать