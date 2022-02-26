Тарпищев не считает трагедией поражение Медведева от Надаля в полуфинале ATP

, 26 февраля. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP от испанского соперника Рафаэля Надаля.

Тарпищев заявил, что итоги игры никак не скажутся на его статусе первой ракетки мира. Он отметил, что после семи-восьми отыгранных матчей Медведев будет в полном порядке, а новый статус поможет быстро забыть поражение.

«У Дани заканчивается подготовительный период, трагедии нет. Плюс корт медленный. Мог зацепиться, когда имел 11 брейк-пойнтов. Но нет ничего такого, только в плюс пойдет. Игра есть, но нет пока стабильности», — передает слова Шамиля Тарпищева «Чемпионат».

Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в битве за участие в финале турнира ATP. По результатам матча счет составил 3:6, 3:6, передает телеканал «360». Ранее стало известно, что Медведев впервые в карьере станет лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.