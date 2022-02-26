«Верх политического вандализма»: Сенатор Ковитиди о подрыве мостов на Украине

Член Совета Федерации РФ, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН заявила, что украинские военные не являются защитниками своей родины. Ведь представители этих вооруженных формирований подрывают объекты гражданской инфраструктуры.

«Верхом политического вандализма является то, что сегодня при отходе вооруженные силы еще пока существующего украинского режима минируют объекты, взрывают мосты. Люди, которые любят свою родину, так не поступают. Хотелось бы, чтобы они услышали президента России относительно того, что мы не воюем с украинским народом и к их военнослужащим относимся с уважением», — рассказала ФАН Ольга Ковитиди.

Федеральное агентство новостей /

Сенатор поделилась последними данными о численности населения Украины. По ее словам, из-за наплевательского отношения украинской власти к своему народу страну покинули тысячи граждан.

«Из 45 миллионов, которые проживали на Украине, если 30 миллионов осталось, уже хорошо. Остальные либо в России находятся и зарабатывают на жизнь, либо в Евросоюзе», — резюмировала свою мысль собеседница издания.

Ольга Ковитиди заявила, что власти Украины устроили геноцид своего народа. Одним из ярких примеров стало минирование пляжей Одессы.