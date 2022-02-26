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Посольство России назвало политизированными нападки Молдовы на Sputnik

Политика
Посольство России назвало политизированными нападки Молдовы на Sputnik
wikipedia.org  /  Justin Forest / CC BY 2.0

Кишинев, 26 февраля. Российское посольство в Молдове раскритиковало заморозку сайтов Sputnik в иностранном государстве. Оно назвало процесс политизированным.

Дипмиссия напомнила о провокационных призывах запретить работу российских изданий в Молдове. По мнению представителей посольства, они связаны с заморозкой ресурсов.

«Категорически не приемлем обвинения Sputnik в продвижении "информации, призывающей к ненависти и войне". Считаем такие обвинения необъективными и политизированными», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее молдавские власти призвали местный парламент ввести режим чрезвычайной ситуации на фоне событий на Украине. В стране проходит специальная военная операция, целью которой является денационализация государства.

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