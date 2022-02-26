Минобороны РФ: власти Украины бесконтрольно раздают населению автоматическое оружие

Москва, 26 февраля. Украинские власти начали массово и бесконтрольно раздавать гражданам страны вооружение, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в руки украинцам попадает автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Конашенков осудил подобные действия, призванные втянуть в конфликт мирное население.

«Не надо поддаваться на эти провокации киевского режима. Не надо подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям», — призвал представитель ведомства.

Ранее в министерстве сообщали, что войскам ВС РФ отдан приказ о наступлении на всех направлениях. Такое решение принято на фоне отказа Киева от переговоров с Москвой.