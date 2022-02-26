Госсекретарь США Блинкен вслед за Джонсоном заговорил на русском языке

Вашингтон, 26 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за британским премьер-министром Борисом Джонсоном заговорил на русском. Обращение к россиянам он опубликовал в Twitter.

Блинкен высказался по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Украины, на русском языке.

«Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было», – написал он.

Ранее Борис Джонсон тоже обратился к славянским народам, заговорив, как на русском, так и на украинском языках. Видеообращение появилось в сети 25 февраля.

В ночь с 23 на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с заявлением о начале проведения спецоперации на Украине. По словам российского лидера, такие вынужденные меры были приняты для обеспечения безопасности жителей Донбасса.