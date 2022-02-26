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Судан и Россия договорились укреплять военно-политическое сотрудничество

Весь мир
Судан и Россия договорились укреплять военно-политическое сотрудничество
Минобороны РФ  / 

Москва, 26 февраля. Судан и Россия договорились активизировать сотрудничество в политических и военных областях. Об этом стало известно в субботу по итогам встречи первого вице-председателя Суверенного совета восточноафриканской республики Мухаммада Хамдана Дагло с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым.

Согласно заявлению суданского руководства, участники переговоров обсудили двусторонние отношения и пути их продвижения с целью достижения общих интересов государств.

«Стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в различных политических и военных областях, а также возобновления работы министерских комитетов и организации их скорейшего созыва», — говорится в сообщении Суверенного совета.

Дагло высоко оценил отношения между двумя государствами, отметив огромный потенциал Судана. По его словам, африканская республика может предложить возможности для российских инвестиций.

Александр Фомин заверил собеседника в приверженности расширению перспектив сотрудничества и усилению совместной координации. Он подчеркнул, что Москва ведет дела с Хартумом в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела стран.

В среду, 23 февраля, вице-председатель Суверенного совета прибыл в РФ с официальным визитом, в ходе которого провел ряд встреч с высокопоставленными лицами.

Накануне суданский политик пообщался с заместителем председателя правительства Александром Новаком и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. На переговорах обсуждалась активизация экономических договоренностей и укрепление двусторонних отношений в нескольких сферах.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее предложил экспертную поддержку и помощь Хартуму в создании антикризисной программы. По его словам, специалисты проделали огромную аналитическую работу по ситуации в республике и готовы поддержать суданский народ.

 

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