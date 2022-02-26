Судан и Россия договорились укреплять военно-политическое сотрудничество

Москва, 26 февраля. Судан и Россия договорились активизировать сотрудничество в политических и военных областях. Об этом стало известно в субботу по итогам встречи первого вице-председателя Суверенного совета восточноафриканской республики Мухаммада Хамдана Дагло с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым.

Согласно заявлению суданского руководства, участники переговоров обсудили двусторонние отношения и пути их продвижения с целью достижения общих интересов государств.

«Стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в различных политических и военных областях, а также возобновления работы министерских комитетов и организации их скорейшего созыва», — говорится в сообщении Суверенного совета.

Дагло высоко оценил отношения между двумя государствами, отметив огромный потенциал Судана. По его словам, африканская республика может предложить возможности для российских инвестиций.

Александр Фомин заверил собеседника в приверженности расширению перспектив сотрудничества и усилению совместной координации. Он подчеркнул, что Москва ведет дела с Хартумом в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела стран.

В среду, 23 февраля, вице-председатель Суверенного совета прибыл в РФ с официальным визитом, в ходе которого провел ряд встреч с высокопоставленными лицами.

Накануне суданский политик пообщался с заместителем председателя правительства Александром Новаком и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. На переговорах обсуждалась активизация экономических договоренностей и укрепление двусторонних отношений в нескольких сферах.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее предложил экспертную поддержку и помощь Хартуму в создании антикризисной программы. По его словам, специалисты проделали огромную аналитическую работу по ситуации в республике и готовы поддержать суданский народ.

السودان وروسيا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والسياسي

التقى نائب رئيس مجلس سيادة السودان محمد حمدان دقلو نائب وزير دفاع الروسي ألكسندر فومين في العاصمة موسكو.اتفق الجانبين على ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات وتفعيل أعمال اللجان الوزارية