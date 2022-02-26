Вашингтон, 26 февраля. Честный ответ журналиста, проживающего на территории ДНР, удивил телеведущую американского телеканала Noticiero Univision Патрисией Джаниот. Она услышала совсем не то, что ожидала, пишут итальянские журналисты.

Западные средства массовой информации крайне предвзято пишут и рассказывают об украинском кризисе. Об этом свидетельствует и реакция американской ведущей, которая была удивлена ответом колумбийского журналиста Луиса Муньоса, проживающего в ДНР.

Итальянские журналисты L'Antidiplomatico сообщили, что Джаниот решила в прямом эфире узнать мнение Муньоса о ситуации в Донбассе, надеясь, что он даст эмоциональный и отчаянный ответ. Однако колумбиец сказал, что эта ночь стала одной из самых спокойных с 2014 года.

«“Я живу восемь лет посреди войны” — ответ, которого бывший репортер CNN не ожидал», — сообщают авторы итальянского издания.

Однако западные СМИ не оставляют попыток распространить фейковую информацию об украинском кризисе.

«Однако все это не ново, мы хорошо привыкли к методам работы некоторых СМИ, всегда готовых перевернуть реальность, когда им это необходимо», — высказали мнение обозреватели L'Antidiplomatico.

В ночь с 23 на 24 российский президент Владимир Путин выступил перед гражданами страны с заявлением о начале проведения спецоперации на Украине. По словам главы РФ, это вынужденные меры для спасения жителей Донбасса.