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Манижа назвала отстранение России от Евровидения путем к новой Берлинской стене

Общество
Манижа назвала отстранение России от Евровидения путем к новой Берлинской стене
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 26 февраля. Певица Манижа отреагировала на заявление Европейского вещательного союза об исключении России из участников Евровидения в 2022 году.

Артистка разместила публикацию в своем Instagram-блоге, в которой заявила, что российские участники, выступающие за мир, могли бы донести свою мысль именно на сцене международного конкурса. Манижа убеждена, что музыка способна объединять души миллионов людей.

«Нельзя изолировать россиян в таких неполитических сферах. Подобную изоляцию сейчас предписано организовать и для ученых, и для спортсменов из России. Не рубите последние мостики сотрудничества, это путь к новой Берлинской стене», — написала певица.

Манижа назвала отстранение России от Евровидения путем к новой Берлинской стене
Prt Scr instagram.com / @manizha

Украинская артистка Алина Паш засомневалась в искренности слов российской коллеги. В комментариях под постом она обвинила певицу в плагиате. Паш заявила, что Манижа скопировала ее стиль для выступления на Евровидении-2021 и никак не оправдалась за свой поступок даже после длительного дружеского общения.

Ранее Европейский вещательный союз сообщил о решении не включать российскую заявку в Евровидение-2022 в Турине. Исполнительный совет ЕВС заявил, что не хочет ставить под сомнение культурные ценности конкурса.

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россия евровидение евс Манижа
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