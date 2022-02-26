Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 20:50
20:48
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения пенсионера в Калужской области
20:47
Общество
Диетолог Бест заявила, что правильно приготовленный кофе замедляет старение
20:46
Политика
Третий день спецоперации: как развиваются события на Украине
20:45
Происшествия
Аэропорт Мурманска усилил меры безопасности из-за сообщения об угрозе на рейсе из Москвы
20:45
Политика
Зеленский: Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией
20:45
Общество
Публицист Роман Носиков о «рукопожатных чистках»: Тусовка сработавшаяся, сплоченная, свалявшаяся
20:43
Экономика
Экономист Хазин назвал точную дату начала отмены антироссийских санкций Запада
20:43
Весь мир
Парламентарий Ас-Соль назвал правительством всех ливийцев формируемый Башагой кабмин
20:42
Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров опроверг слухи об уходе со сцены
20:38
Происшествия
Водитель Mazda сбил 83-летнюю женщину на переходе в Твери
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Большой геополитический «кидок»: Малькевич о том, как Запад поступил с Украиной
Политика
Большой геополитический «кидок»: Малькевич о том, как Запад поступил с Украиной
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пример Украины станет уроком для других стран, которые используются Западом против РФ. Об этом в интервью ФАН заявил журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал телеобращение, в ходе которого подверг Европу критике за «медленную помощь Украине». Он подчеркнул, что Киев попросту не видит, что именно собираются делать для него западные страны, неоднократно заявлявшие о своих дружеских намерениях.

«Позиция Запада в отношении Украины еще войдет в учебники истории под названием «большой геополитический кидок», — убежден Малькевич. — Зеленский это уже осознал, и в его выступлениях, как мы видим, сквозит адресованная в том числе европейским лидерам ярость. Вот он и кричит, что, мол, «мы одни, мы одни, мы одни».

По словам журналиста, вся военная и дипломатическая поддержка, которой Киев успел заручиться до спецоперации России, пошла только ему во вред.

«Большой геополитический кидок»: Малькевич о том, как Запад поступил с Украиной
Федеральное агентство новостей /

«Украину попросту спровоцировали на вооруженное противостояние с нашей страной, — заметил член Общественной палаты РФ. — Зеленскому же и вовсе не дали реализовать какой-то мирный план, которым он бравировал, когда шел на президентские выборы. А теперь украинцев оставили одних».

Собеседник ФАН выразил надежду, что пример Украины станет уроком для других стран, которых Запад также захочет использовать против России.

«А в том, что такие попытки будут предприняты, у меня сомнений нет, — добавил Малькевич. — Я еще год назад ввел в оборот понятие «дуга нестабильности». Это как раз то, что западники пытаются соорудить вокруг нашей страны, чтобы на российских границах всегда полыхало».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переброске оружия и оборудования в его страну с Запада.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Большой геополитический «кидок»: Малькевич о том, как Запад поступил с Украиной
россия украина зеленский запад малькевич
Комментировать