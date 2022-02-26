Большой геополитический «кидок»: Малькевич о том, как Запад поступил с Украиной

Пример Украины станет уроком для других стран, которые используются Западом против РФ. Об этом в интервью ФАН заявил журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал телеобращение, в ходе которого подверг Европу критике за «медленную помощь Украине». Он подчеркнул, что Киев попросту не видит, что именно собираются делать для него западные страны, неоднократно заявлявшие о своих дружеских намерениях.

«Позиция Запада в отношении Украины еще войдет в учебники истории под названием «большой геополитический кидок», — убежден Малькевич. — Зеленский это уже осознал, и в его выступлениях, как мы видим, сквозит адресованная в том числе европейским лидерам ярость. Вот он и кричит, что, мол, «мы одни, мы одни, мы одни».

По словам журналиста, вся военная и дипломатическая поддержка, которой Киев успел заручиться до спецоперации России, пошла только ему во вред.

Федеральное агентство новостей /

«Украину попросту спровоцировали на вооруженное противостояние с нашей страной, — заметил член Общественной палаты РФ. — Зеленскому же и вовсе не дали реализовать какой-то мирный план, которым он бравировал, когда шел на президентские выборы. А теперь украинцев оставили одних».

Собеседник ФАН выразил надежду, что пример Украины станет уроком для других стран, которых Запад также захочет использовать против России.

«А в том, что такие попытки будут предприняты, у меня сомнений нет, — добавил Малькевич. — Я еще год назад ввел в оборот понятие «дуга нестабильности». Это как раз то, что западники пытаются соорудить вокруг нашей страны, чтобы на российских границах всегда полыхало».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переброске оружия и оборудования в его страну с Запада.