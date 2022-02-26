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«Эти пушки уже заговорили»: неконтролируемая раздача оружия в Киеве может привести к гражданской войне

Политика
«Эти пушки уже заговорили»: неконтролируемая раздача оружия в Киеве может привести к гражданской войне
Федеральное агентство новостей  / 

В Киеве оружие раздают всем желающим. Такое решение принял Владимир Зеленский, который посчитал, что добровольцы должны быть вооружены. Такая бесконтрольная раздача стволов несет целый ряд серьезных последствий, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, например, начало гражданской войны.

«Украинское общество неоднородно, есть люди, которые благоразумны, которые уже получили стволы и которые понимают, что, может быть, в крайнем случае придется защищать себя. А может в обществе случиться и разногласие, а дальше гражданская война. Вот оно и последствие бесконтрольной раздачи оружия», — рассказал Виктор Баранец.

"Эти пушки уже заговорили": в Киеве неконтролируемая раздача оружия может привести к гражданской войне
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Сейчас на Украине активно происходит насыщение оружием черного рынка, и все это никак не контролируется государством.

«Эти стволы попадают в криминалитет, который уже расстрелял целую семью, чтобы ограбить ее в машине. Эти пушки уже заговорили. Надо понимать, что усиление криминальных структур, причем официальное усиление (а под «шумиху» криминал всегда расправлял крылья) — это для них благоприятная среда: и для мародерства, и для грабежей, и для сведения счетов», — сказал Баранец.

Ранее ФАН сообщил, что киевские власти раздают автоматы, чтобы спровоцировать кровавую бойню и заявить, что во всем виновата Россия.

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украина виктор баранец владимир зеленский оружие
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