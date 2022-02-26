Москва, 26 февраля. Спецоперация ВС РФ по демилитаризации Украины помешала США открыть новые биолаборатории на территории этой страны, экс-сенатор Франц Клинцевич.

В интервью «ПолитРоссии» он прокомментировал сообщение о том, что США удалило с официального сайта своего дипведомства документы о биолабораториях, расположенных на Украине. Известно, что американцы планировали в феврале открыть в Киеве и Одессе новые объекты. Клинцевич говорит, что такой шаг мог привести к возникновению новых угроз для РФ.

«Это была бы серьезная угроза для нас, попади биологическое оружие в руки русскоговорящих людей, которые получали удовольствие от артиллерийских ударов по Донецку и Луганска и радовались, когда им удавалось убивать человека», — заявил он.

Новые американские биолаборатории могли бы представлять опасность. Политик предположил, что националисты могли угрожать Москве биооружием. Радикалы для достижения своих целей могли бы провезти боевые вещества через границу. Экс-сенатор напомнил, что на Украине также завершалось строительство новых военных объектов, где должны было размещаться западное вооружение.

«Эта концепция была разработана специально для России. И на Украине США ее реализовывали. Там они играли вдолгую. В итоге Штаты отправили бы украинцев столкнуться с россиянами лбами», — подытожил Клинцевич.

Ранее в Перу заявили, что США и ЕС виноваты в кризисе на Украине. При этом в России убеждены, что западным странам абсолютно безразлична судьба украинского народа, передает RT.