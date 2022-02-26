Астролог Росс предупредил Киев о самом опасном периоде для Украины с 22 февраля по 8 марта

Киев, 26 февраля. Известный астролог Влад Росс предупредил украинские власти о череде сложностей, которые ожидают страну в течение ближайшего месяца.
Россу удалось предвидеть события ближайших дней и то, как они отразятся на жителях Киева, Одессы и Харькова. Причем еще полгода назад экстрасенс указал на переломные события для Украины, причиной которых стало астрологическое явление — парад планет.
«С 22 февраля по 8 марта начинается самый опасный период — Марс будет очень жестко сходиться с планетой Плутон. Сложная ситуация нас ожидает ближайший март, апрель», – предупредил Росс.
По его словам, если украинские чиновники хотели покинуть страну, то сделать это нужно было до 22 февраля. При этом специалист по звездам поспешил успокоить обычных жителей Украины, объяснив, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Росс уверен — в год Тигра всегда можно договориться, благодаря чему ситуация в скором времени нормализуется, пишет издание «Слово и Дело».
«Все решить нужно до начала марта. Точка невозврата будет пройдена 2 марта, когда начинается парад планет. Парад планет всегда создает напряжение в мире», — резюмировал астролог.
Обострение ситуации на Украине также предвидела астролог Татьяна Калинина. В своем Instagram-аккаунте она собрала предсказания на ближайшее будущее для России, Запада и США.