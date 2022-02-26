Астролог Росс предупредил Киев о самом опасном периоде для Украины с 22 февраля по 8 марта

Киев, 26 февраля. Известный астролог Влад Росс предупредил украинские власти о череде сложностей, которые ожидают страну в течение ближайшего месяца.

Россу удалось предвидеть события ближайших дней и то, как они отразятся на жителях Киева, Одессы и Харькова. Причем еще полгода назад экстрасенс указал на переломные события для Украины, причиной которых стало астрологическое явление — парад планет.

«С 22 февраля по 8 марта начинается самый опасный период — Марс будет очень жестко сходиться с планетой Плутон. Сложная ситуация нас ожидает ближайший март, апрель», – предупредил Росс.

pixabay.com /

По его словам, если украинские чиновники хотели покинуть страну, то сделать это нужно было до 22 февраля. При этом специалист по звездам поспешил успокоить обычных жителей Украины, объяснив, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Росс уверен — в год Тигра всегда можно договориться, благодаря чему ситуация в скором времени нормализуется, пишет издание «Слово и Дело».

«Все решить нужно до начала марта. Точка невозврата будет пройдена 2 марта, когда начинается парад планет. Парад планет всегда создает напряжение в мире», — резюмировал астролог.

Обострение ситуации на Украине также предвидела астролог Татьяна Калинина. В своем Instagram-аккаунте она собрала предсказания на ближайшее будущее для России, Запада и США.