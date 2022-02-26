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Лидер Фронта ПОЛИСАРИО раскритиковал признавшие Западную Сахару за Марокко страны

Весь мир
Лидер Фронта ПОЛИСАРИО раскритиковал признавшие Западную Сахару за Марокко страны
pixabay.com  / 

Тиндуф, 26 февраля. Генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагим Гали раскритиковал арабские страны, кроме Алжира, за позицию по вопросу принадлежности Западной Сахары. По его мнению, третьи стороны, признавая суверенитет Марокко над территориями пустыни, не учли мнения местных жителей.

Ибрагим Гали не исключил, что есть причины, вследствие которых государствам трудно изменить позицию, касательно принадлежности Западной Сахары. Однако это не значит, что арабские страны могут игнорировать Фронт ПОЛИСАРИО, с 1970-х годов борющегося за независимость спорных земель и требующего провести референдум о самоопределении.

К настоящему времени дипломатические контакты с повстанцами сохранил Алжир, который изначально поддерживал позицию фронта. При этом Западная Сахара, классифицируемая ООН как «несамоуправляющаяся территория», почти на 80% контролируема Марокко, поэтому Рабат предложил предоставить автономию под собственным суверенитетом.

Так, американский Государственный департамент издал карту мира, в которой включил спорный регион в состав королевства. Прежде чем признать пустыню за Марокко, США, как и большинство стран мира, размещали данную территорию отдельно и очерчивали границы пунктирной линией. Теперь же некоторые государства решили открыть консульства в спорной Западной Сахаре, включая город Эль-Аюн.

Ранее аккредитованные в Алжире иностранные послы предложили организовать Дипломатический форум солидарности с народом пустыни, чем засвидетельствовали твердую позицию североафриканской республики в вопросе принадлежности территорий.

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марокко алжир
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