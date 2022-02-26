Зампред комиссии ОП Семин: ответом на санкции должна стать ставка РФ на малый бизнес

Москва, 26 февраля. Россия способна противостоять санкционному давлению — для этого необходимо развивать предпринимательство, считает зампред комиссии Общественной палаты РФ Илья Семин.

Ограничения со стороны западных стран создают условия, в которых может быть эффективно реализована программа импортозамещения. Для лучшего эффекта Семин считает необходимым учредить несколько мер поддержки отечественных стартапов, которые со временем покроют потребности российских граждан.

«Необходимо освободить на несколько лет от плановых и внеплановых проверок, дать максимальный зеленый свет малому бизнесу, поддерживать любую частную предпринимательскую инициативу. В России очень креативный народ, который найдет возможности занять освободившиеся рынки своей продукцией», — цитирует его «Газета.ru».

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее предложил списать накопившиеся в пандемию долги малого и среднего бизнеса.