Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 19:48
19:47
Политика
BelVestnik: министр обороны Польши Блащак заявил об отправке в Киев боеприпасов
19:45
Политика
Сенатор Ковитиди: Действующий украинский режим осуществляет геноцид против своего же народа
19:44
Армия
Более 40 бойцов ВСУ перешли на сторону ДНР
19:43
Общество
Власти Калининградской области сообщили, что регион живет в обычном режиме
19:43
Политика
Леонков: Ракеты падают на города из-за непрофессиональной работы украинских ПВО
19:42
Общество
Большая вода уже близко: что жители полуострова думают о разблокировке Северо-Крымского канала
19:41
Общество
Лидер «Любэ» Расторгуев стихотворением поддержал спецоперацию России в защиту Донбасса
19:41
Общество
Проект «Горская» поспособствует развитию экотуризма в Петербурге
19:39
Политика
«Двойное дно»: почему некоторые знаменитости не поддержали спецоперацию в Донбассе
19:38
Общество
Росавиация ограничивает полеты румынских самолетов в небе над Россией
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Корреспондент ФАН показал последствия ракетного обстрела нефтебазы в Донецке со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 18:35
Армия
Корреспондент ФАН показал последствия ракетного обстрела нефтебазы в Донецке со стороны ВСУ
wikipedia.org

Донецк, 26 февраля. Подразделения ВСУ 26 февраля в очередной раз подвергли обстрелу главную нефтебазу в Донецке. Корреспондент ФАН передает с места событий, что украинские военные применили тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У».

По имеющейся информации, боевая часть ракеты не сработала. Отмечается, что обломки снаряда приземлились с наружной стороны офисного здания нефтебазы. По словам сотрудника топливной компании, территория промышленного объекта была обстреляна кассетным боеприпасом, в результате чего был поврежден топливный резервуар.

Отмечается, что ВСУ сегодня также выпустили несколько ракет «Точка-У» по территории населенного пункта Амвросиевка. Они были сбиты силами противовоздушной обороны НМ ДНР.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Корреспондент ФАН показал последствия ракетного обстрела нефтебазы в Донецке со стороны ВСУ
всу обстрел донецк нефтебаза
Комментировать