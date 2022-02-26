Корреспондент ФАН показал последствия ракетного обстрела нефтебазы в Донецке со стороны ВСУ

Донецк, 26 февраля. Подразделения ВСУ 26 февраля в очередной раз подвергли обстрелу главную нефтебазу в Донецке. Корреспондент ФАН передает с места событий, что украинские военные применили тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У».

По имеющейся информации, боевая часть ракеты не сработала. Отмечается, что обломки снаряда приземлились с наружной стороны офисного здания нефтебазы. По словам сотрудника топливной компании, территория промышленного объекта была обстреляна кассетным боеприпасом, в результате чего был поврежден топливный резервуар.

Отмечается, что ВСУ сегодня также выпустили несколько ракет «Точка-У» по территории населенного пункта Амвросиевка. Они были сбиты силами противовоздушной обороны НМ ДНР.