Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 19:34
19:29
Политика
Фотография Тимошенко с автоматом в руках появилась в Сети
19:24
Происшествия
Спасатели тушат пожар на территории хлебокомбината в Кисловодске
19:22
Общество
Специалисты NHS предупредили о десяти побочных эффектах COVID-19
19:19
Общество
Евгений Пригожин: Россия всегда была и будет против нацизма
19:19
Спорт
Российские биатлонисты пропустят соревнования в рамках Кубков мира и IBU
19:12
Весь мир
Судан и Россия договорились укреплять военно-политическое сотрудничество
19:11
Происшествия
В Ярославле 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже
19:09
Весь мир
Синдром шоумена: почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
19:09
Общество
«Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Латвию и Румынию до 26 марта
19:08
Происшествия
СК проверит информацию об угрозах учителя сжечь учеников в Чите
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Володин рассказал, что не удивился закрытию воздушного пространства для его самолета

Политика
Володин рассказал, что не удивился закрытию воздушного пространства для его самолета
Фотослужба Государственной Думы  /  Анна Исакова

Москва, 26 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что его самолету действительно запретили пересекать воздушное пространство Швеции и Финляндии.

В Telegram-канале он написал, что маршрут был согласован заранее еще до его деловой поездки на Кубу и в Никарагуа. Но в тот момент, когда самолет должен был зайти в воздушное пространство Швеции, командиру воздушного судна отказали. Он принял решение облететь зону запрета, уходя на север.

«Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолет. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение. Потому что время в пути увеличилось на 2,5 часа. Весь полет занял более 17 часов», — написал спикер ГД.

Володин подчеркнул, что в таких реалиях живет с 2014 года и уже привык к санкциям и ограничениям.

Ранее Правительство Латвии запретило российским авиаперевозчикам пользоваться воздушным пространством страны. Об этом заявил министр юстиции прибалтийского государства Янис Борданс.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Володин рассказал, что не удивился закрытию воздушного пространства для его самолета
финляндия володин швеция
Комментировать