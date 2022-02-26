Володин рассказал, что не удивился закрытию воздушного пространства для его самолета

Москва, 26 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что его самолету действительно запретили пересекать воздушное пространство Швеции и Финляндии.

В Telegram-канале он написал, что маршрут был согласован заранее еще до его деловой поездки на Кубу и в Никарагуа. Но в тот момент, когда самолет должен был зайти в воздушное пространство Швеции, командиру воздушного судна отказали. Он принял решение облететь зону запрета, уходя на север.

«Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолет. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение. Потому что время в пути увеличилось на 2,5 часа. Весь полет занял более 17 часов», — написал спикер ГД.

Володин подчеркнул, что в таких реалиях живет с 2014 года и уже привык к санкциям и ограничениям.

Ранее Правительство Латвии запретило российским авиаперевозчикам пользоваться воздушным пространством страны. Об этом заявил министр юстиции прибалтийского государства Янис Борданс.