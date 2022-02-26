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Беременная супруга телеведущего Ивлева пожаловалась на проблемы со зрением

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 18:25
Шоу-бизнес
Беременная супруга телеведущего Ивлева пожаловалась на проблемы со зрением
Pr Scr instagram.com  /  @lera_kudenkova

Москва, 26 февраля. Жена российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала, что ей поставили неутешительный диагноз — отслоение сетчатки глаза.

Куденкова написала пост на своей странице в Instagram, где она делится с подписчиками своими проблемами и размышлениями. Будущая мама призналась, что у нее начались осложнения во время беременности и доктора поставили ей диагноз — отслоение сетчатки глаза.

«Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не обратиться за квалифицированной помощью, не исправить и в дальнейшем перенапрячься, сделать резкое движение, такое как прыжок, поднять что-то тяжелое», — написала Куденкова.

Беременная супруга телеведущего Ивлева пожаловалась на проблемы со зрением
Prt Scr instagram.com / @valeriya__ivleva

Врачам нужно будет делать выбор между естественными родами и кесаревым сечением. Медики посоветовали 29-летней женщине сделать операцию до 32 недели беременности, чтоб успеть восстановиться до родов.

Будущая мама решила устроить гендер-пати, на котором вместе с Ивлевым узнала пол ребенка. Куденкова придумала для мужа настоящий сюрприз

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беременность зрение ивлев Куденкова
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