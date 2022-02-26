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Минфин РФ: спад заболеваемости COVID-19 может положительно сказаться на мировой экономике

Экономика
Минфин РФ: спад заболеваемости COVID-19 может положительно сказаться на мировой экономике
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 26 февраля. Снижение заболеваемости COVID-19 позволяет надеяться на улучшение ситуации в мировой экономике, считают замминистра финансов РФ Тимур Максимов и директор департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Липин.

По их словам, риски, связанные с пандемией, в мировой экономике пока сохраняются, однако уже есть поводы для осторожного оптимизма и постепенного уменьшения неопределенности.

При этом экономики по всему миру сейчас страдают из-за инфляции, так как власти развитых стран принимали меры поддержки своих экономик и граждан. Изменения в монетарной политике способны вызвать отток капитала с развивающихся рынков, волатильность обменных курсов национальных валют, а также дальнейший рост процентных ставок, что угрожает устойчивости госбюджетов, приводит ТАСС позицию Минфина РФ.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиевна ранее констатировала, что кризис на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие. Его продолжение сведет на нет достигнутый по всему миру прогресс.

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