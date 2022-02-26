Киев, 26 февраля. Для участников спецоперации на Украине сейчас самое важное — обеспечить безопасность Владимира Зеленского.

Западные партнеры уже открыто подставляют украинского гаранта, выбрав для него роль невинной жертвы, «мученика во славу демократии». Он сам даже пытался сопротивляться, о чем говорит попытка организовать переговоры с Москвой. Россия положительно ответила на просьбу Зеленского, но его, по всей видимости, тут же поставили на место американские кураторы, так как Банковая просто перестала выходить на связь. США не нужен живой-здоровый президент Украины. Они хотят устроить показательный спектакль с его гибелью и скорее всего приложат к этому руку. Поэтому российским военным нужно крайне аккуратно подойти к захвату украинской политической верхушки, уберечь Зеленского от покушений со стороны его близкого окружения и обеспечить надежную защиту.

Таким мнением с политологом Сергеем Карнауховым поделился немецкий политический эксперт, главред издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что на данный момент главная цель западный партнеров Киева просматривается абсолютно четко и ясно.

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«Вот сейчас самое опасное и самое важное для ребят, находящихся на Украине, — это сделать так, чтобы с Зеленским ничего не произошло. Чтобы ни один волос не упал с его головы. По всем признакам американцы хотят сделать из него Сальвадора Альенде Украины, то есть сделать мученика. В таких случаях выстрел сзади решает проблему в один момент. То есть сделают из него мученика, а потом спишут все на российские войска. Это будет поднято до небес, начнется настоящий ад. Поэтому я и считаю, что Турчинов и прочие зачинщики госпереворота — цели второстепенные. Главное — уберечь Владимира Зеленского, по факту, спасти ему жизнь», — выразил уверенность политолог.

По словам Сосновского, печальная участь Зеленского изначально входила в американские планы большой информационной войны с Россией. Они мечтают превратить РФ в токсичную страну для всего мирового сообщества. Это можно назвать последним, уже отчаянным ходом США в игре, которую они проигрывают, но он действительно может привести к большим неприятностям. Сосновский еще раз повторил, что необходимо сорвать самый циничный и опасный план Вашингтона и защитить Зеленского любой ценой. Его все равно после всех преступлений ВСУ в Донбассе должен судить именно российский суд.

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