Москва, 26 февраля. Подразделения Народной милиции ЛНР с начала операции продвинулись на 46 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, силы Луганской народной Республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово. Народная милиция ДНР, в свою очередь, заняла Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь.

Ранее официальный представитель НМ ДНР уже сообщал, что под контроль защитников республики перешли Павлополь и Пищевик. Он также уточнил, что украинская морская пехота покинула позиции в районе Гнутово и Талаковки.