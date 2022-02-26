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Народная милиция ЛНР с начала наступления продвинулась на глубину около 50 километров

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 18:27
Армия
Народная милиция ЛНР с начала наступления продвинулась на глубину около 50 километров
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 февраля. Подразделения Народной милиции ЛНР с начала операции продвинулись на 46 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, силы Луганской народной Республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово. Народная милиция ДНР, в свою очередь, заняла Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь.

Ранее официальный представитель НМ ДНР уже сообщал, что под контроль защитников республики перешли Павлополь и Пищевик. Он также уточнил, что украинская морская пехота покинула позиции в районе Гнутово и Талаковки.

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