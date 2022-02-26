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«Запад понимает — с Россией шутки плохи»: Баранец объяснил, почему НАТО «забыла» про Украину
Политика
«Запад понимает — с Россией шутки плохи»: Баранец объяснил, почему НАТО «забыла» про Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский уповал на западных коллег в поддержке против России больше, чем на самого себя. Но помощи со стороны заморских политиков не последовало. В разговоре с ФАН военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что не надо списывать со счетов военную мощь России.

«Запад не вступился за Украину, потому что они понимают, что с Россией шутки плохи. Мы можем очень серьезно ответить, поэтому они побоятся встать у нас на пути. И влезать в эту проблему, да еще против России, конечно, чрезвычайно опасно», — сказал Виктор Баранец.

Украина для Запада всего лишь антироссийский игрок в расширении НАТО на восток
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Кроме того, подчеркнул эксперт, на Западе понимают несправедливость Украины, что она натворила на территориях ДНР и ЛНР. Для заморских коллег Украина — это лишь антироссийский игрок.

«У Запада есть мозги, поэтому они не понимают, зачем их солдаты должны погибать в полях Украины. Запад все видит и понимает, что эта украинская проблема — их несправедливость. Но Украина им нужна только как антироссийский игрок, чтобы она предоставляла возможность для укрепления НАТО около границ РФ», — констатировал Баранец.

Также эксперт добавил, что Запад не хочет Третьей мировой войны, поэтому он и не вступился за Украину.

«Видимо, там еще есть благоразумие. Поэтому, думаю, остатки военно-политического благоразумия все-таки и заставили помогать Украине в данном случае только словами, деньгами и поставкой оружия», — добавил Виктор Баранец.

Ранее ФАН сообщил, что страны Запада отказались поддержать Владимира Зеленского во вступлении в НАТО после начала спецоперации РФ по денацификации Украины.

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Все новости / Политика / «Запад понимает — с Россией шутки плохи»: Баранец объяснил, почему НАТО «забыла» про Украину
украина баранец нато и россия
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