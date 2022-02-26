Сенатор Ковитиди: Действующий украинский режим осуществляет геноцид против своего же народа

Член Совета Федерации РФ, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала ФАН о своем отношении к действиям украинской власти. По словам собеседницы издания, Владимир Зеленский занимается, в первую очередь, уничтожением своих земляков.

«Действующий украинский режим осуществляет геноцид против своего же народа. Заповедник «Аскания-Нова» сегодня практически на грани вымирания из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Для того чтобы лишить крымчан доступа к воде, киевский режим оставил своих людей, которые живут на территории Херсона, на грани экологической катастрофы», — поделилась своим мнением Ольга Ковитиди.

Фото из личного архива Ольги Ковитиди /

Сенатор поделилась информацией о минировании украинскими военными пляжей Одессы — излюбленного места отдыха семей с детьми. Чтобы жертвами действий властей не стали ни в чем не повинные люди, с гражданами ведутся беседы об опасности нахождения на этой территории.

«Вооруженные силы Украины наносят удары и по домам. Также есть примеры того, как пострадали люди — гражданское население, которое передвигалось на машинах. В данном случае были и наезды украинской военной техники на гражданские автомобили», — привела примеры Ольга Ковитиди.

Ранее ФАН писал о причинах уничтожения украинскими военными гражданской инфраструктуры. Своим мнением по этой теме поделился политолог Иван Скориков.