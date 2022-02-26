ФК «Зенит» не станет разрывать контракт с украинцем Ракицким

Санкт-Петербург, 26 февраля. В пресс-службе петербургского ФК «Зенит» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

Ранее Ракицкий в своих социальных сетях призывал остановить спецоперацию на территории Украины по защите ЛНДР. В Сети распространилась информация о том, что футболист прекращает работу с «Зенитом». Гендиректор футбольного клуба Александр Медведев опроверг данные слухи.

«Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — заявил Медведев.

Президент России Владимир Путин приказал начать специальную операцию по демилитаризации Украины с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти.

Ранее главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал обострение конфликта в ДНР и ЛНР. Он заявил, что нет ничего важнее человеческой жизни.