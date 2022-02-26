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ФК «Зенит» не станет разрывать контракт с украинцем Ракицким

Спорт
ФК «Зенит» не станет разрывать контракт с украинцем Ракицким
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 26 февраля. В пресс-службе петербургского ФК «Зенит» опровергли слухи о разрыве контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

Ранее Ракицкий в своих социальных сетях призывал остановить спецоперацию на территории Украины по защите ЛНДР. В Сети распространилась информация о том, что футболист прекращает работу с «Зенитом». Гендиректор футбольного клуба Александр Медведев опроверг данные слухи.

«Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — заявил Медведев.

Президент России Владимир Путин приказал начать специальную операцию по демилитаризации Украины с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида киевской власти.

Ранее главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал обострение конфликта в ДНР и ЛНР. Он заявил, что нет ничего важнее человеческой жизни.

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украина Зенит донбасс спецоперация ракицкий
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