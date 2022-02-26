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МО РФ: украинцы должны требовать от командования ВСУ вывода техники из жилых кварталов

Армия
МО РФ: украинцы должны требовать от командования ВСУ вывода техники из жилых кварталов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 26 февраля. Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины на фоне того, как ВСУ укрывают тяжелое вооружение в жилых кварталах городов.

В ведомстве призвали украинцев требовать от официального Киева и армейского командования прекращения подобной практики.

«Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов», — сказано в коммюнике.

Также представители министерства обратили внимание на активность украинских националистов. Они начали оборудовать крупнокалиберным вооружением автомобили, используя сирийский опыт террористов.

Ранее Минобороны России призвало журналистов прекратить распространение неподтвержденной информации о действиях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

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