Победа «Динамо» над «Химками» вывела команду на первое место в РПЛ

Москва, 26 февраля. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0.

Вернувшийся в «Динамо» нападающий Федор Смолов открыл счет в матче на 35-й минуте. Польский футболист Себастьяна Шиманьски в концовке встречи удвоил преимущество москвичей. Третий мяч в ворота соперников забил Даниил Фомин.

«Динамо» после этой победы набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» с 14 очками занимают 16-е место.