Санкт-Петербург, 26 февраля. Писатель Карен Маркарян прокомментировал заявление главы МИД Латвии о внесении российского певца Николая Баскова в список нежелательных лиц страны.

Ранее Басков поддержал решение президента РФ Владимира Путина начать операцию на Украине с целью защиты граждан ЛДНР. Он подчеркнул, что действия России полностью соответствуют международному праву. Тогда МИД Латвии внес артиста в черный список страны. Маркарян, комментируя данную ситуацию, напомнил о том, что Киев не выполнял Минские соглашения на протяжении восьми лет.

«Президент России говорит то, что он делает, просто его многие на Западе не хотели слышать. Все зашло в тупик, а ведь можно было просто отвести войска Украины от линии соприкосновения, но туда лишь «накачивалось» оружие. В Латвии происходит милитаризация мышления, русских обвиняют во всем», — заявил писатель в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины с целью защиты мирного населения Донбасса.

Публицист из Луганска Елена Заславская объяснила, почему нельзя прекращать спецоперацию по освобождению ЛНДР от геноцида со стороны властей Украины.