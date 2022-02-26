Певцов обвинил выступивших против спецоперации на Украине артистов в самопиаре

Санкт-Петербург, 26 февраля. Актер Дмитрий Певцов высказался о реакции знаменитостей на спецоперацию на Украине. Артист с сожалением отметил, что его коллеги используют последние события для пиара.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины после обострения конфликта в Донбассе. Вскоре «Ельцин Центр» опубликовал на своих платформах заявления против действий правительства, а затем звезды присоединились к обращению с призывом остановить операцию на Украине.

Медиацентр «Патриот» пригласил экспертов для обсуждения актуальных событий. Одним из спикеров выступил актер Дмитрий Певцов. Артист отметил, что многие звезды могли высказаться против спецоперации из-за того, что были дезинформированы. Певцов также обвинил знаменитостей, которые попытались использовать украинские события для самопиара.

«То количество лжи, фейков, которые вбрасываются «друзьями», превышает все нормы. Мои коллеги, которые не занимались политикой, позволили политике заняться ими. Они не следили, не в курсе, а тут лавиной «ой, бомбят Киев». Они обмануты. Другая часть пытается заниматься самопиаром», — обратил внимание артист.

Певцов также отметил, что западные СМИ восемь лет умалчивали об убийствах детей в Донбассе. На этом фоне российские издания активно работали над распространением достоверной информации.

Актриса Чулпан Хаматова также высказывалась против спецоперации. Режиссер Сергей Надеин связал позицию артистки с политической неграмотностью.