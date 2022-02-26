Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 18:00
17:59
Общество
Певцов обвинил выступивших против спецоперации на Украине артистов в самопиаре
17:59
Экономика
Отказ от российского газа может привести экономику Европы к полному краху
17:57
Общество
Власти Свердловской области ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
17:56
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер познакомил подписчиков с новым членом семьи
17:56
Спорт
Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ
17:55
Политика
Политолог Амплеев: Санкции против России вредят тем, кто их вводит
17:55
Происшествия
Житель Томска скончался в результате падения из маршрутки
17:54
Общество
Режиссер Надеин заявил, что фейк о Змеином острове распространен с целью дезориентации
17:53
Политика
Лавров объявил о готовности России работать над решением ситуации на Украине
17:53
Общество
Комендантский час с 22:00 введен в Тернопольской области Украины
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Певцов обвинил выступивших против спецоперации на Украине артистов в самопиаре

Общество
Певцов обвинил выступивших против спецоперации на Украине артистов в самопиаре
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Санкт-Петербург, 26 февраля. Актер Дмитрий Певцов высказался о реакции знаменитостей на спецоперацию на Украине. Артист с сожалением отметил, что его коллеги используют последние события для пиара.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины после обострения конфликта в Донбассе. Вскоре «Ельцин Центр» опубликовал на своих платформах заявления против действий правительства, а затем звезды присоединились к обращению с призывом остановить операцию на Украине.

Медиацентр «Патриот» пригласил экспертов для обсуждения актуальных событий. Одним из спикеров выступил актер Дмитрий Певцов. Артист отметил, что многие звезды могли высказаться против спецоперации из-за того, что были дезинформированы. Певцов также обвинил знаменитостей, которые попытались использовать украинские события для самопиара.

«То количество лжи, фейков, которые вбрасываются «друзьями», превышает все нормы. Мои коллеги, которые не занимались политикой, позволили политике заняться ими. Они не следили, не в курсе, а тут лавиной «ой, бомбят Киев». Они обмануты. Другая часть пытается заниматься самопиаром», — обратил внимание артист.

Певцов также отметил, что западные СМИ восемь лет умалчивали об убийствах детей в Донбассе. На этом фоне российские издания активно работали над распространением достоверной информации.

Актриса Чулпан Хаматова также высказывалась против спецоперации. Режиссер Сергей Надеин связал позицию артистки с политической неграмотностью.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Певцов обвинил выступивших против спецоперации на Украине артистов в самопиаре
донбасс певцов медиацентр патриот
Комментировать