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Отказ от российского газа может привести экономику Европы к полному краху

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 17:59
Экономика
Отказ от российского газа может привести экономику Европы к полному краху
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 февраля. Европа давно сотрудничает с Россией в энергетической сфере, и вся ее инфраструктура построена с расчетом на получение газа. Отказ от поставок топлива по линии «Газпрома» станет для стран региона настоящей катастрофой, пишет «Газета.ру».

Российский газ на рынке ЕС заменить нечем — поставки СПГ не могут служить альтернативой.

«Мы 13 лет слышим мантру европейских политиков об альтернативе российскому газу. Они каждый год "избавляются от зависимости от российского газа". Но избавиться никак не могут, Поинтересовался бы кто-нибудь из европейских политиков у своих компаний, собираются ли те отказываться от российского газа», — отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Другие варианты импорта топлива в Европу либо слишком дорогие, либо занимают очень много времени. Кроме того, они не могут быть стабильными. Это хорошо понимают политики ЕС, которые сильно беспокоятся о сохранности ГТС Украины после обострения ситуации в стране. Повреждение трубопровода приведет к тому, что стоимость газа в Европе увеличится в разы.

Отказ от российского сырья больнее всего ударит по Германии и Франции, которые покупают его больше всех в Евросоюзе: по итогам прошлого года первая импортировала 48,2 млрд кубометров газа, а вторая — 11,5 млрд.

Тем временем запасы в газовых подземных хранилищах Европы уже опустились ниже 30%.

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евросоюз газ европа поставки газа энергокризис Россия и ЕС газовый кризис
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