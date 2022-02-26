Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ

Москва, 26 февраля. Мужская сборная Швеции по футболу не станет принимать участие в возможно матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. Об этом заявили в Шведской футбольной ассоциации.

В заявлении говорится, что сборная не намерена играть с командой России независимо от места проведения футбольного матча. В Швеции также призвали ФИФА отменить все мартовские матчи отбора ЧМ с участием России.

Сборная Польши по футболу отказывается проводить стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года, заявил ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.