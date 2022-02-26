Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 17:56
17:56
Спорт
Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ
17:55
Политика
Политолог Амплеев: Санкции против России вредят тем, кто их вводит
17:55
Происшествия
Житель Томска скончался в результате падения из маршрутки
17:54
Общество
Режиссер Надеин заявил, что фейк о Змеином острове распространен с целью дезориентации
17:53
Политика
Лавров объявил о готовности России работать над решением ситуации на Украине
17:53
Общество
Комендантский час с 22:00 введен в Тернопольской области Украины
17:53
Весь мир
Марокканцы обеспокоены массовым исчезновением пчел с пасек
17:52
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дела после падения снарядов в Ростовской области и на Кубани
17:51
Общество
Эдгард Запашный рассказал о своем отношении к артистам, не поддерживающим спецоперацию России на Украине
17:48
Весь мир
Тунис станет участником Международной ярмарки в Триполи
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ

Спорт
Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Москва, 26 февраля. Мужская сборная Швеции по футболу не станет принимать участие в возможно матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. Об этом заявили в Шведской футбольной ассоциации.

В заявлении говорится, что сборная не намерена играть с командой России независимо от места проведения футбольного матча. В Швеции также призвали ФИФА отменить все мартовские матчи отбора ЧМ с участием России.

Сборная Польши по футболу отказывается проводить стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года, заявил ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Сборная Швеции по футболу не станет играть с Россией в возможном матче отбора к ЧМ
футбол швеция чм
Комментировать