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Леонков: Ракеты падают на города из-за непрофессиональной работы украинских ПВО
Политика
Леонков: Ракеты падают на города из-за непрофессиональной работы украинских ПВО
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

На Первом канале вышел специальный выпуск в прямом эфире проекта «Большая Игра». В гостях студии побывал военный эксперт Алексей Леонков, который сообщил подробности спецоперации на Украине.

«Украинская армия, обороняясь, использует тактику выжженной земли. Из-за этого затруднена возможность пройти вглубь страны», — отметил Леонков.

Также, по его словам, цель российских войск — загнать украинских военных в котлы, но группировки, движущиеся с Запада, не дают пока этого сделать. Отметил он и непрофессиональную работу украинских ПВО, из-за чего страдает гражданское население.

«Работа по ликвидации ракет ведется непрофессионально. Они сбивают ракеты так, что те падают на города», — подчеркнул Леонков.

Пояснил он и ситуацию с раздачей оружия населению.

«Этот факт подтверждает, что украинская власть находится в состоянии анархии», — указал эксперт.

Подразделения Народной милиции ЛНР с начала операции продвинулись на 46 километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, силы Луганской народной Республики взяли под свой контроль населенные пункты Счастье и Муратово.

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