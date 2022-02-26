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Режиссер Надеин заявил, что фейк о Змеином острове распространен с целью дезориентации

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 17:54
Общество
Режиссер Надеин заявил, что фейк о Змеином острове распространен с целью дезориентации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 февраля. Режиссер Сергей Надеин объяснил мотив тех, кто распространил фейковую информацию о погибших украинских военных, находящихся на Змеином острове.

После того, как Змеиный остров попал под контроль ВС РФ, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все военные, находившиеся на данной территории, погибли. Однако позднее оказалось, что данные были ложными, а все солдаты в количестве 82 человек добровольно сдались ВС России и были доставлены в Севастополь. Надеин заявил, что распространение заведомо ложной информации было начато с целью запутать людей.

«Эти проблемы как раз вызывают дезориентацию людей, которые выступают как оппозиция. Конечно, это недоработка», — пояснил режиссер в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Сергей Надеин отметил, что в том случае, когда отсутствует верная информация, люди начинают придумывать ее сами. Таким образом, возникает необъективная оценка ситуации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины с целью защиты гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее режиссер Сергей Надеин высказал свое мнение об операции по освобождению ЛДНР от геноцида украинской власти. Он объяснил, почему Россию считают «империей зла».

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украина россия донбасс спецоперация надеин
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