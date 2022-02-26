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Лавров объявил о готовности России работать над решением ситуации на Украине

Политика
Лавров объявил о готовности России работать над решением ситуации на Украине
flickr.com  /  МИД России

Москва, 26 февраля. Россия согласна прикладывать усилия для урегулирования обстановки на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

РФ готова к контактам со всеми конструктивными силами для разрешения этого вопроса, пояснил дипломат. Отмечается, что Москва начала специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денационализация страны. Президент России владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера.

Ранее стало известно, что урегулирование ситуации возможно при нескольких условиях. Это расширение территории ЛДНР до границ Луганской и Донецкой областей, а также появление у украинцев возможности самостоятельно определять свое будущее.

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