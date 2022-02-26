Синдром шоумена: почему Зеленский не идет на переговоры с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры о нейтральном статусе 25 февраля — на второй день специальной операции ВС РФ. Российский лидер встретил эту инициативу положительно и в качестве площадки для диалога предложил Минск, однако вскоре после этого Зеленский возвратился к прежней риторике и продолжил заявлять о сопротивлении «до последней крови».

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, с чем связана смена курса Зеленского, а также предположил детали будущих договоренностей, которые могут пройти после завершения специальной операции.

Как предложили, так и отложили

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в ожидании диалога операция российской армии была приостановлена. По поручению Путина была сформирована делегация для переговоров, оставалось дождаться встречного шага со стороны Украины.

Через несколько часов молчания Киев предложил провести встречу в Варшаве, а затем и вовсе перестал выходить на связь, отказываясь обсуждать что бы то ни было. В то же время стало известно, что в жилых кварталах крупных городов Украины, в том числе и в столице, неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в частности системы залпового огня, что подтверждается видеосвидетельствами самих же горожан.

Эти обстоятельства были восприняты в Москве как однозначный отказ от дальнейших переговоров, и Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки, так как с ними России договориться легче, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». Спецоперация Армии России, соответственно, возобновилась.

Попытка — как пытка

Через несколько часов после того, как Зеленский заявил о готовности пойти на переговоры о нейтральном статусе Украины, он появился в окружении своей свиты и произнес монолог, из которого следует, что он все же намерен воевать до конца.

Дмитрий Бабич констатирует, что Зеленский несамостоятелен в собственных действиях. Сам президент, похоже, не против нейтрального статуса Украины, но для тех кругов, которые его контролируют — то есть для западных кураторов и действующих по их указке националистов, — нейтральный статус недопустим.

«Обратите внимание, что на переговорах по безопасности в Европе, когда были выдвинуты наши предложения, по какому пункту наиболее непримиримо высказывались и Столтенберг, и другие западные руководители? "Никакого нейтрального статуса для Украины! Украина сама решает, в какие блоки ей вступать!"», — напоминает Бабич.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник подчеркивает официальную позицию России, в соответствии с которой захват Украины не планируется. Единственное, что нужно от Киева — безопасность. То есть это не должно быть враждебное государство, на его территории не должны размещаться воинские части НАТО, оружие, тем более ядерное. Сейчас Москва уже требует этого, а не просит. В течение восьми лет предпринимались попытки договориться мирно, однако все они окончились неудачей из-за нежелания Украины и ее кураторов уступать.

«Разве с их стороны давления не было? Разве не видно, что Зеленский несамостоятельный, безвольный и трусливый, что на него влияют? Если наши войска одержат победу, а мне кажется, что рано или поздно они ее одержат, то, скорее всего, Россия именно через Зеленского захочет действовать, потому что иначе придется проводить новые выборы», — считает Бабич.

Эксперт поясняет, что Зеленский, быть может, и не настроен против русских в глубине души, однако он полностью подвластен Западу. Примечательно, что предложение о переговорах прозвучало 25 февраля, так как в тот день в Киеве наблюдалась абсолютная паника. Вслед за американским посольством из украинской столицы бежали те самые кураторы, а сам Зеленский остался один.

«Его просто перестали так жестко контролировать, и раз — прозвучала эта фраза. Очевидно, ее услышали, на него цыкнули, прислали к нему обычных супервайзеров, и Зеленский снова стал говорить то же, что и до этого», — предполагает собеседник.

С кем говорить и о чем

Обозреватель подчеркивает, что для понимания контуров будущих договоренностей очень важно представлять себе мотивацию российского президента. Путин — политик, и история будет его судить по тому, добился ли он безопасности для России, спас ли он Россию от той явной враждебности Запада, которая грозит ей уже много лет. Как он будет выглядеть в глазах Запада или даже российского избирателя — это уже второстепенные вопросы.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Как бы то ни было, по потенциальным договоренностям Украина не будет управляться из Москвы. Не будет никаких наместников, губернаторов. На какое-то время, возможно, останутся войска, в конституции мы потребуем закрепить права русского языка, нейтральный статус, недопущение западных войск на территорию Украины. А управлять ею, несомненно, будут сами украинцы.

При этом Зеленский имеет шанс остаться в «новом мире», если он отстранится от всех иностранных кураторов, то есть его свержение необязательно для выполнения задач, решаемых специальной операцией.

«Первый шаг — объявление нейтрального статуса — лучше всего, если сделает Зеленский, как президент. Денацификация будет происходить потом, и в первое время, возможно, даже при Зеленском, а далее — при ком-то после выборов. Я не исключаю, что он (Зеленский — прим. ред.) ненавидит этих самых нацистов, потому что они вовлекли его в эту историю. Видно же, что он человек психологически неустойчивый», — считает Бабич.

Федеральное агентство новостей /

В подтверждение своих слов эксперт вспоминает встречу Зеленского с американским актером Шоном Пенном в тот момент, когда российская армия двигалась к Киеву.

«В психиатрии есть такое явление, при котором человек в критической ситуации не мобилизуется, а падает до уровня базовых компетенций. Подобное известно из истории, когда люди на войне начинали чистить лошадей или мыть посуду. То есть вместо того, чтобы предпринимать меры для своей защиты, они начинали заниматься примитивными бытовыми вещами», — объясняет он.

Здесь аналогичный случай, считает собеседник. Зеленский не соответствует ситуации, и как только его оставили на несколько часов в покое, он начал с точки зрения американцев «дурить». Сейчас они восстановили над ним контроль, и украинский глава снова говорит про «сопротивление до последней капли крови».

«Это, конечно, ужасно, но мы же понимаем, что перед нами актер. Он сегодня говорит: "Сражаться! Биться!", как на сцене. А завтра он скажет: "Да вы что, это же не я, это мой персонаж говорил!". То есть человек явно не на своем месте, явно не юрист, не политик, а именно шоумен», — констатирует Бабич.

Global Look Press / Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

От Зеленского или же от того, кто придет за ним, со стороны России требуется немногое: минимальные гарантии безопасности, чтобы из Украины на нас не смотрели ракеты НАТО. Слова президента США Джо Байдена об отсутствии намерений их размещать — это, как показывает опыт, плохая гарантия. Страны НАТО в 1997 году на бумаге обозначили, что у них нет намерений расширять инфраструктуру альянса на восток. В итоге американские войска уже находятся в Эстонии, Литве, Латвии; в Польше стоит танковая бригада США, в Румынии размещены РСЗО, в Черном море у нас на виду периодически плавают эсминцы и крейсера.

Они не выполнили свои гарантии. Сегодня у них может не быть намерений, а завтра они появятся. Нам же нужно, чтобы в конституции Украины было прописано отсутствие западных войск на ее территории и нейтральный статус.

Позиция коллективного Запада

Сейчас гипертрофированная «картинка», рисуемая на Западе по мотивам происходящего в Украине, выглядит так: прекрасный президент Зеленский — лидер сопротивления, он находится в Киеве, не складывает оружие. Путин, в свою очередь, наступает, якобы создавая угрозу. Придумываются и другие глупости, как, например, широкое использование мобильных военных крематориев для того, чтобы не доставлять трупы солдат в мешках в Россию, рассказывает Бабич.

«Пока на этом уровне идет реакция Запада, она очень непродуманная и эмоциональная. Они и сами говорят, что их политика феминистская. Если под этим понимать постоянное впадание в истерику и реакцию на события скорее женскую, чем мужскую, то да, это оно и есть», — иронизирует собеседник.

При этом страны Запада еще не решили, что делать с происходящим. Они спорят о том, отключать ли Россию от SWIFT, но при этом не осознают, что для РФ речь идет об экзистенциональной угрозе.

flickr.com / @The U.S. Army

Как бы то ни было, введены персональные санкции против российских политиков и бизнесменов, в чем собеседник видит наивные попытки оказать давление на властные круги в РФ. Перед специальной операцией РФ Байден и другие чиновники угрожали ограничениями в отношении конкретных людей за ввод армии на украинскую территорию. То есть это была попытка психологически повлиять на Путина и круг людей, который в России принимает решения, через их родственников. Это, например, выразилось в запрете на шопинг в престижных местах, финансовых ограничениях.

«Это похоже на ранний Советский Союз: я вам воду отключу, я вам туалетную бумагу не дам… Вот политика ведется на этом уровне, это черта всех тоталитарных идеологий: они очень примитивные, мелочные. Это какой-то детский уровень мышления, не разговор серьезных людей. Но если уж будет так плохо родственникам наших чиновников, то съездит туда другой человек и закупится чем нужно по каталогу. Но они все надеются, что это сработает», — говорит Бабич.

При этом, если мирные договоренности окажутся заключены именно с Зеленским, как с избранным президентом, то одобрения Запада все равно ожидать не приходится. Эксперт напоминает об оппозиционном белорусском активисте Романе Протасевиче, от которого на Западе ожидали громких заявлений и голодовок после задержания. Когда же выяснилось, что он готов все сдать, о нем просто забыли. Так же и с действующим президентом Украины — он нужен лишь для борьбы. Когда же он перестанет быть «борцом», его тут же бросят, и ему придется иметь дело лишь с Россией.