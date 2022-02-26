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Комендантский час с 22:00 введен в Тернопольской области Украины

Общество
Комендантский час с 22:00 введен в Тернопольской области Украины
pixabay.com

Киев, 26 февраля. Комендантский час начинает действовать на территории Тернопольской области на западе Украины.

Местным жителям будет запрещено покидать свои дома и выходить на улицу в период с десяти часов вечера до шести часов утра. Об этом заявил глава Тернополя Сергей Надал.

По его словам, после 21:00 в Тернополе погасят наружное освещение. При этом подобные меры также приняли в Киеве, Львове, Харькове и ряде других городов.

«Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы», — подчеркнул Надал.

Власти Харькова ранее увеличили время действия комендантского часа. Теперь он будет действовать для местных жителей с 18:00 до 06:00.

Обострение ситуации на Украине произошло несколько дней назад. В связи с эскалацией конфликта в Донбассе Россия начала вынужденную спецоперацию. Президент Владимир Путин назвал такой шаг вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.

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