Комендантский час с 22:00 введен в Тернопольской области Украины

Киев, 26 февраля. Комендантский час начинает действовать на территории Тернопольской области на западе Украины.

Местным жителям будет запрещено покидать свои дома и выходить на улицу в период с десяти часов вечера до шести часов утра. Об этом заявил глава Тернополя Сергей Надал.

По его словам, после 21:00 в Тернополе погасят наружное освещение. При этом подобные меры также приняли в Киеве, Львове, Харькове и ряде других городов.

«Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы», — подчеркнул Надал.

Власти Харькова ранее увеличили время действия комендантского часа. Теперь он будет действовать для местных жителей с 18:00 до 06:00.

Обострение ситуации на Украине произошло несколько дней назад. В связи с эскалацией конфликта в Донбассе Россия начала вынужденную спецоперацию. Президент Владимир Путин назвал такой шаг вынужденной мерой, поскольку Киев не оставил Москве иного выбора.