Публицист Роман Носиков о «рукопожатных чистках»: Тусовка сработавшаяся, сплоченная, свалявшаяся

Пока пан Зеленский раздает кому попало автоматы, а все правильно понявшая украинская полиция прячется в складках местности, в нашей российской творческой тусовке происходят другие крайне показательные процессы.

В Сеть попало письмо, написанное художественным руководителем Школы современной пьесы Иосифом Райхельгаузом президенту фестиваля «Пять вечеров на Кипре» Светлане Сусловой, следующего содержания:

«Уважаемая Светлана! Дорогие соотечественники, дорогие зрители! Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Сам Марат Башаров связал свое «увольнение» с тем, что опубликовал у себя в соцсети свое фото с президентом России Владимиром Путиным с единственным комментарием: «Спасибо!».

«В Instagram на своей странице я опубликовал фотографию с нашим президентом Владимиром Путиным и написал: «Спасибо». Уважаемый Иосиф Леонидович Райхельгауз, который родился в Одессе, «хохол». […] Так хохлы и поступают. Он не принимает позицию Путина. При этом он является художественным руководителем московского театра, получает дотации от Министерства культуры».

Сам же руководитель Школы современной пьесы Райхельгауз категорически отрицает политическую подоплеку увольнения.

«Занятый в главной роли Марат Башаров не прилетел, поставив театр в тяжелейшую ситуацию! Поскольку театр неоднократно сталкивался со стороны Марата Башарова с нарушением производственной дисциплины, я посчитал невозможным наше дальнейшее сотрудничество! В этом «событии» нет политической подоплеки. Я не хотел бы политизировать свои рабочие отношения с актерами! Инцидент с Башаровым считаю исчерпанным!»

Однако мой внутренний Станиславский отчего-то не верит уважаемому Иосифу Леонидовичу.

И, наверное, дело тут в самом Иосифе Леонидовиче. Точнее говоря, в тех словах, которые он нашел для того, чтобы обратится к зрителям, согражданам и Светлане Сусловой — президенту «Пяти Вечеров», родившейся и выросшей во Львове.

Я люблю верить людям. Но ровно до тех пор, пока для этого не требуется стать идиотом.

Проще говоря, я совершенно убежден в том, что Иосиф Леонидович нам врет. А врет он нам для того, чтобы закрыть от нас истинную причину устранения Башарова.

А причина, как я предполагаю, заключается в том, что после того, как актер Башаров сделал публикацию у себя в Instagram со словами благодарности в адрес президента в «нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации» — то есть в условиях военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины — уроженка Львова Светлана потребовала от уроженца Одессы и друга активного подельника сожжения одесситов 2 мая 2014 года Алексея Гончаренко Иосифа Райхельгауза объяснений: Что этот человек (Марат Башаров) будет делать на ее фестивале на Кипре?

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

И Иосиф Леонидович вынужден был доказывать Светлане Сусловой и всей остальной собирающейся на Кипре тусовке свою лояльность ритуальным жертвоприношением.

Он просто не рассчитывал на огласку внутри России, где его контора получает дотации.

Кстати, чтобы оценить уровень этой Школы современной пьесы, я рекомендую посмотреть на отрывок из спектакля в FB Светланы Сусловой.

Мы вообще уверены, что хотим вот это дотировать?

Ну, да Бог с ним.

Все это, конечно, гипотеза. Но разве она не лучше и не менее противоречиво описывает известные нам факты?

Видите ли, дорогие сограждане, пока мы тут мучительно думаем о том, где они были все восемь лет войны, если она у них началась вот только прямо сейчас, пока мы решаем, что делать с директором театра Райхельгаузом, который заявил, что «2 мая воздух в Одессе стал чище», пока мы соображаем, как бы нам сохранить себя и не разрушить в нашей стране атмосферу свободы слова и творчества — они между собой уже все решили.

Тех, кто нам сочувствует, тех, для кого существует стратегия Донбасса, тех, для кого воздух в Одессе после 2 мая 2014 года стал не чище, а смраднее — они вычищают. Из среды, из тусовки, из профессии. Заменяя лояльными, готовыми или по велению сердца, или из желания остаться при тусовке и кормушке видеть, думать, говорить — только то, что видит, думает, говорит остальная тусовка.

Причем как мы видим — тусовка сработавшаяся, сплоченная, свалявшаяся.

Не пора ли и нам наконец престать мучиться и принять решение? Нет, не о репрессиях, гонениях и ссылках.

Просто о снятии с довольствия.

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