Художник Евгений Антипов: Творческие люди ради хайпа готовы идти на любые глупые заявления

Художник, писатель Евгений Антипов предлагает лишить госфинансирования проекты творческих работников, которые открыто критикуют действия российского руководства по защите национальных интересов РФ. По словам писателя, для него не является новостью то, что в среде творческой интеллигенции России нашлись те, кто встал на сторону противника в ответственный для Родины час.

«Для истории России эта ситуация не новая. Вспомним русско-японскую войну, тогда писатель Максим Горький поздравлял с победой японского императора. Поэтому здесь нет ничего нового», — заявил Евгений Антипов.

При этом писатель считает, что многими творческими людьми, которые участвуют в антивоенной кампании, движет не ненависть к Родине, а банальное желание напомнить о себе на фоне громких событий.

«Творческий человек — существо своеобразное, его натуре свойственна тяга к популярности и хайпу любой ценой. Они могут пойти на любые тупые заявления», — отметил Евгений Антипов.

Художник отказывается считать тех, кто пишет о себе, что им стыдно быть русскими, достойными уважения.

«Если им стыдно за то, что они русские, они уже не русские. Это не национальность, это ментальность», — пояснил Евгений Антипов.

Между тем он считает необходимым пересмотреть госполитику поддержки творческих работников, сделав акцент на том, чтобы госфинансирование на свои проекты получали только те из них, кому не стыдно быть русским.

«Этот вопрос самый болезненный, потому что самый парадоксальный. Знаю массу людей прогосударственно настроенных, которые не получают субсидии. А есть те, кто кормится за счет государства, поливают его грязью, плоды их деятельности произрастают. На вопрос, нужно ли помогать, — ни в коем случае, это как подкармливать тараканов», — заявил Евгений Антипов.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Кроме этого, считает писатель, необходимо ужесточить контроль за деятельностью тех организаций в РФ, которые проводят антироссийскую политику, таких как «Ельцин-центр». По мнению писателя, в России тоже следовало бы провести операцию по искоренению деструктивных идеологий, таких как неонацизм на Украине.