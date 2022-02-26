«Двойное дно»: почему некоторые знаменитости не поддержали спецоперацию в Донбассе

Политический аналитик Марат Баширов в беседе с ФАН прокомментировал действия российских знаменитостей, не поддерживающих спецоперацию РФ в Донбассе. С одной стороны, эксперт признает право каждого человека на свою точку зрения. С другой стороны, считает, что в нынешней ситуации нелестные заявления о Родине и ее солдатах вызывают крайне неприятные эмоции.

«У меня вызывает удивление, когда эти люди одной рукой получают деньги из государственного бюджета, а другой рукой, что называется, подписывают письма, в которых хулят действия наших вооруженных сил. Там ведь наши парни сейчас – обычные россияне. Они исполняют приказ. Парни-солдаты их защищают, а эти люди подписывают, значит, письма. А после этого постят какие-то картинки с приемов в ресторанах, где они там обычно обитают, с показов моды. Вот какое-то двойное дно у этих людей. И это вызывает неприятные эмоции и ассоциации», — поделился политический аналитик Марат Баширов.

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Ранее ряд российских артистов и спортсменов выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии. Они опубликовали антивоенные призывы на своих страницах в социальных сетях и пометили публикации черными квадратами.